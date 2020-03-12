У Джастина Трюдо подозревают коронавирус, под угрозой - Трамп и руководство Украины

Джастин Трюдо может быть болен коронавирусом

Ситуация с распространением COVID-19 во всем мире усугубляется тем, что вирус пробрался в высшие эшелоны властей целого ряда стран. Контактирующие между собой по долгу службы политики, катающиеся в командировки бизнесмены и просто туристы оказались разносчиками заболевания.

Вечером в четверг, 12 марта, официальный представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо Камерон Ахмад заявил о том, что глава правительства переходит в режим самоизоляции из-за подозрения заражения коронавирусом.

По словам чиновника, Трюдо и его жена почувствовали симптомы болезни, после чего тут же решили уйти в обсервацию и сдали тесты на предмет обнаружения штамма. Результат их пока неизвестен.

В то же время сегодня был официально подтвержден диагноз у президента Бразилии Жаира Болсонару. Заразился он от главы секретариата по общественным коммуникациям при АП Фабио Вайнгартена, который на прошлой неделе участвовал во встрече с Дональдом Трампом.

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Трамп со стоящим от него справа бразильским чиновником, который уже разносил коронавирус

Кроме того, опасное заболевание обнаружили у депутата из Франции, общавшегося с регионалом Олегом Волошиным , так что весь состав Верховной Рады вкупе с президентом Владимиром Зеленским и членами правительства также находятся в зоне риска.

От коронавируса страдают и не только политики, но также и спортсмены с актерами. Так, сегодня о подтвержденном диагнозе сообщил Том Хэнкс, а чуть ранее COVID-19 обнаружили у французского центрового команды "Юта Джаз" Руди Гоббера и у защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани.