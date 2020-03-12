У Джастина Трюдо подозревают коронавирус, под угрозой - Трамп и руководство Украины
Ситуация с распространением COVID-19 во всем мире усугубляется тем, что вирус пробрался в высшие эшелоны властей целого ряда стран. Контактирующие между собой по долгу службы политики, катающиеся в командировки бизнесмены и просто туристы оказались разносчиками заболевания.
Вечером в четверг, 12 марта, официальный представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо Камерон Ахмад заявил о том, что глава правительства переходит в режим самоизоляции из-за подозрения заражения коронавирусом.
По словам чиновника, Трюдо и его жена почувствовали симптомы болезни, после чего тут же решили уйти в обсервацию и сдали тесты на предмет обнаружения штамма. Результат их пока неизвестен.
В то же время сегодня был официально подтвержден диагноз у президента Бразилии Жаира Болсонару. Заразился он от главы секретариата по общественным коммуникациям при АП Фабио Вайнгартена, который на прошлой неделе участвовал во встрече с Дональдом Трампом.
Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.
Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.