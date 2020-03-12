Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

У Джастина Трюдо подозревают коронавирус, под угрозой - Трамп и руководство Украины

22:20
Джастин Трюдо может быть болен коронавирусом - фото 1
Джастин Трюдо может быть болен коронавирусом

Ситуация с распространением COVID-19 во всем мире усугубляется тем, что вирус пробрался в высшие эшелоны властей целого ряда стран. Контактирующие между собой по долгу службы политики, катающиеся в командировки бизнесмены и просто туристы оказались разносчиками заболевания.

Вечером в четверг, 12 марта, официальный представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо Камерон Ахмад заявил о том, что глава правительства переходит в режим самоизоляции из-за подозрения заражения коронавирусом.

В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом

По словам чиновника, Трюдо и его жена почувствовали симптомы болезни, после чего тут же решили уйти в обсервацию и сдали тесты на предмет обнаружения штамма. Результат их пока неизвестен.

В то же время сегодня был официально подтвержден диагноз у президента Бразилии Жаира Болсонару. Заразился он от главы секретариата по общественным коммуникациям при АП Фабио Вайнгартена, который на прошлой неделе участвовал во встрече с Дональдом Трампом.

У Джастина Трюдо подозревают коронавирус, под угрозой - Трамп и руководство Украины - фото 197174\
Трамп со стоящим от него справа бразильским чиновником, который уже разносил коронавирус
Кроме того, опасное заболевание обнаружили у депутата из Франции, общавшегося с регионалом Олегом Волошиным, так что весь состав Верховной Рады вкупе с президентом Владимиром Зеленским и членами правительства также находятся в зоне риска.
От коронавируса страдают и не только политики, но также и спортсмены с актерами. Так, сегодня о подтвержденном диагнозе сообщил Том Хэнкс, а чуть ранее COVID-19 обнаружили у французского центрового команды "Юта Джаз" Руди Гоббера и у защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Бразилия США Пандемия коронавируса болезнь Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Штаты отреагировали на усиление обстрелов жестче, чем власти Украины - фото 1
Штаты отреагировали на атаку России в Песках, а у Зеленского продолжают "мирную риторику"
21:40
В МОЗ признали новые случаи заражения коронавирусом - фото 1
В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом
20:20
Футбольные соревнования по всей Европе могут перенести - фото 1
УЕФА собирается отменить Евро-2020 из-за пандемии коронавируса
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00