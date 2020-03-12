В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом

В МОЗ признали новые случаи заражения коронавирусом

Вечером в четверг, 12 марта, врачи заявили о том, что количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось до трех. Новые случаи зафиксировали в Черновцах и Житомире.

Как сообщили в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция из Китая поразила женщину пенсионного возраста и мужчину, чья жена недавно вернулась из Италии с заработков.

Судя по официальной информации, зараженный из Черновцов подцепил вирус через свою супругу. Но вот в Житомирской области пенсионерка ходила с симптомами болезни с 3 марта, после своего возвращения из Польши. Медики диагностировали у нее ОРВИ, а женщина гоняла в церковь, где целовала иконы, активно общалась с местными жителями и даже принимала гостей из Киева. Проверить ее на коронавирус додумались, когда ее состояние стало всерьез ухудшаться.

И это значит, что количество зараженных наверняка значительно превышает официально озвучиваемые властями цифры. Впрочем, в сообщении чиновники МОЗа этот факт попытались обойти:

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней".

Сейчас пациенты находятся в изоляции, а врачи оказывают им симптоматическое лечение. Параллельно с этим медики вычисляют лиц, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.