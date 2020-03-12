Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

В Украине официально признали еще два случая заражения коронавирусом

20:20
В МОЗ признали новые случаи заражения коронавирусом - фото 1
В МОЗ признали новые случаи заражения коронавирусом

Вечером в четверг, 12 марта, врачи заявили о том, что количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось до трех. Новые случаи зафиксировали в Черновцах и Житомире.

Как сообщили в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения, коронавирусная инфекция из Китая поразила женщину пенсионного возраста и мужчину, чья жена недавно вернулась из Италии с заработков.

США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности

Судя по официальной информации, зараженный из Черновцов подцепил вирус через свою супругу. Но вот в Житомирской области пенсионерка ходила с симптомами болезни с 3 марта, после своего возвращения из Польши. Медики диагностировали у нее ОРВИ, а женщина гоняла в церковь, где целовала иконы, активно общалась с местными жителями и даже принимала гостей из Киева. Проверить ее на коронавирус додумались, когда ее состояние стало всерьез ухудшаться.

И это значит, что количество зараженных наверняка значительно превышает официально озвучиваемые властями цифры. Впрочем, в сообщении чиновники МОЗа этот факт попытались обойти:

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней".

Сейчас пациенты находятся в изоляции, а врачи оказывают им симптоматическое лечение. Параллельно с этим медики вычисляют лиц, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения врачи Житомирская область Черновцы Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Штаты отреагировали на усиление обстрелов жестче, чем власти Украины - фото 1
Штаты отреагировали на атаку России в Песках, а у Зеленского продолжают "мирную риторику"
21:40
Футбольные соревнования по всей Европе могут перенести - фото 1
УЕФА собирается отменить Евро-2020 из-за пандемии коронавируса
19:00
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая - фото 1
МИД снова эвакуирует украинцев из Китая
14:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00