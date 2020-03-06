Во Франции в реанимацию с коронавирусом попал депутат, с ним встречался нардеп от ОПЗЖ

Французский депутат Ритцер слег с коронавирусом

В пятницу, 6 марта, французские СМИ сообщили об обнаружении китайского коронавируса у Эльзаса Жана-Люка Ритцера, депутата от партии "Республиканцы". 68-летний политик уже неделю не посещает заседания парламента.

Как оказалось, пожилой депутат мог заразиться еще в конце февраля, но после 25 числа, когда в Париже проходили парламентские отчеты, он перестал ходить на работу из-за плохого самочувствия.

Когда же врачи провели тесты на коронавирус, диагноз подтвердился, поэтому Ритцера отправили в инфекционку. В данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Политик мог заразить многих своих коллег и сотрудников парламента Так, коронавирус обнаружили у одного из работников столовой законодательного органа. Он также находится в изоляции, однако медики прогнозируют вспышку заражения на высшем политическом уровне, ведь как минимум два человека из Национального собрания разносили COVID-19.

Более того, Ритцер мог заразить нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, который в конце февраля проводил с ним встречу.

Последнего уже отправили в обсервацию, но, по протоколу МОЗ, в двухнедельную изоляцию обязаны поместить также всех народных депутатов, членов правительства и даже президента, ведь все они контактировали в Раде 4 марта.

В данный момент во Франции начинается вспышка заболевания. По состоянию на 6 марта количество умерших от коронавируса составляет семь человек. Еще 423 лежат в больницах с подтвержденным диагнозом.

Эпидемия коронавируса COVID-19 распространилась уже по 85 странам мира, а общее число зараженных достигло 98 133 человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Теперь в Черновцах и области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.