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Турецький безпілотник з українським серцем побив рекорд висоти

16:38
Турецький Akıncı з українським серцем - фото 1
Турецький Akıncı з українським серцем

У Туреччині БПЛА Akinci, розроблений компанією Bayraktar та оснащений двигуном українського виробництва, побив рекорд, досягнувши найбільшої висоти, яку коли-небудь досягали літаки турецького виробництва.

БПЛА Akinci досяг висоти 38 039 футів (11 594 метрів). Такої висоти в небі було вперше досягнуто літаком національної розробки.

Під час цього польоту БПЛА Akinci Bayraktar пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин, подолав у повітрі 7507 км.

Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. На сьогодні він налітав загалом 347 годин 28 хвилин у ході 870 випробувальних та навчальних польотів.

Відео випробування:

Перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı - спільної розробки України і Туреччини - відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі.

Беспілотники Bayraktar довелу свою перевагу у війні за Нагірний Карабах, коли турецькі оператори, що діяли на боці Азербайджану, розвали арменську армія, що була озброєна Росіянами.

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беспилотник Турция Украина Новини Мир
Укрінформ
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