Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО
Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО
В понедельник, 29 июля, в Трускавце стартовала школа подготовки для депутатов от "Слуги народа". И все бы ничего, но у них очень странная программа.
Думаете их обучают регламенту ВРУ, своим обязанностям и Конституции? Как бы не так! Нет, сперва их просят найти оленя. А дальше идут тяжелые трудовые будни.
Вот советы по оптимизму.
Личностному росту.
...и логическому мышлению.
Не в силах выдержать бесполезность курса, редакция "Без табу" подготовила свои собственные, жизненные советы для молодых депутатов.
1. Не выключайте свет! Гаснет лампочка.
2. Не включайте кран! Течет вода.
И самый важный совет, на случай снятия депутатской неприкосновенности.
Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
https://beztabu.net/novosti_t4952представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
https://beztabu.net/novosti_t4952представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
powered by lun.ua
Другое на тему
Зам Кличко подал в отставку. Названа причина
19:30
Трагедия МН17: виновный боевик "ДНР" вышел на волю
15:30
В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится?
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...