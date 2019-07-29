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Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

17:11
Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО - фото 1
Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

В понедельник, 29 июля, в Трускавце стартовала школа подготовки для депутатов от "Слуги народа". И все бы ничего, но у них очень странная программа.

Школа Вакарчука обучит "Слугу народа". Как такое возможно?

Думаете их обучают регламенту ВРУ, своим обязанностям и Конституции? Как бы не так! Нет, сперва их просят найти оленя. А дальше идут тяжелые трудовые будни.

Нардепов 'Слуги народа' просят найти оленя – ФОТО - фото 185091

Вот советы по оптимизму.

Нардепов 'Слуги народа' просят найти оленя – ФОТО - фото 185092
Личностному росту.Нардепов 'Слуги народа' просят найти оленя – ФОТО - фото 185090
...и логическому мышлению.
Нардепов 'Слуги народа' просят найти оленя – ФОТО - фото 185093
Не в силах выдержать бесполезность курса, редакция "Без табу" подготовила свои собственные, жизненные советы для молодых депутатов.
1. Не выключайте свет! Гаснет лампочка.
2. Не включайте кран! Течет вода.
И самый важный совет, на случай снятия депутатской неприкосновенности.
Нардепов 'Слуги народа' просят найти оленя – ФОТО - фото 185094
Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.
https://beztabu.net/novosti_t4952представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.

 

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школа Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
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