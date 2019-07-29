Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

В понедельник, 29 июля, в Трускавце стартовала школа подготовки для депутатов от "Слуги народа". И все бы ничего, но у них очень странная программа.

Думаете их обучают регламенту ВРУ, своим обязанностям и Конституции? Как бы не так! Нет, сперва их просят найти оленя. А дальше идут тяжелые трудовые будни.

Вот советы по оптимизму.