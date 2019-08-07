"Слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза

"Слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза

На днях учеба новоизбранных "слуг народа" наконец-то подошла к концу. Однако, как оказалось, учились в Трускавце далеко не все, предпочитая занятия немного иного рода.

Об этом в интервью "УП" рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили... Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходили, процентов где-то 80", - заявил президент КШЭ.

Отметим, что трускавецкая школа уже давно стала притчей во языцех. То учеников попросили найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать легенды.

И как будто этого было мало, "Слуга народа" решила организовать еще одни, дополнительные курсы для своих депутатов. Больше читайте по ссылке.

Напомним, "Слуг народа" разули перед визитом Зеленского.