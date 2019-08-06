война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Трускавец 2: Для "слуг народа" откроют еще одну школу

21:40
Трускавец 2: Для "слуг народа" откроют еще одну школу - фото 1
Трускавец 2: Для "слуг народа" откроют еще одну школу

На днях наконец-то отгремела трускавецкая учеба новоизбранных депутатов "Слуги народа". Однако не желая останавливаться на достигнутом, "зеленые" пообещали в дальнейшем повышать профуровень своих подопечных.

Слуги народа "отжали у людей поезд" в Трусковце. "Зеленые" дали ответ – ФОТО

Об этом «СН» сообщает в Facebook.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца», - заявили в партии.

И добавили следующее:

«Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах".

Трускавец 2: Для 'слуг народа' откроют еще одну школу - фото 185504

Интересно, будет ли отличаться эта новая школа от трускавецкой?

Та давно уже стала притчей во языцех. То учеников попросили найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать легенды.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа школа нардеп Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали - фото 1
ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали
20:20
"ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ - фото 1
Боевики "ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ
19:09
На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только - фото 1
На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...