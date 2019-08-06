Трускавец 2: Для "слуг народа" откроют еще одну школу

Трускавец 2: Для "слуг народа" откроют еще одну школу

На днях наконец-то отгремела трускавецкая учеба новоизбранных депутатов "Слуги народа". Однако не желая останавливаться на достигнутом, "зеленые" пообещали в дальнейшем повышать профуровень своих подопечных.

Об этом «СН» сообщает в Facebook.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца», - заявили в партии.

И добавили следующее:

«Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах".

Интересно, будет ли отличаться эта новая школа от трускавецкой?

Та давно уже стала притчей во языцех. То учеников попросили найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать легенды.