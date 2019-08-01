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"Слуг народа" научили скакать на одной ножке – смешное ВИДЕО

10:41
"Слуг народа" научили прыгать на одной ноге – смешное ВИДЕО - фото 1
"Слуг народа" научили прыгать на одной ноге – смешное ВИДЕО

После феерической победы, "Слуга народа" отправила своих нардепов в "трускавецкую школу". Там их начали обучать множеству премудростей. В частности, как скакать на одной ноге. Все это засняли на видео.

Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

Вот оно.

Зачем они это делают, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы попытались найти в "Путешествия Гулливера" Дж. Свифта.

"Император кладет на стол три тонких шелковых нити - синюю, красную и зеленую... Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности.

Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя друг за
другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством и наиболее отличится в прыганье и ползанье, тот награждается синей нитью…."

Может и у "Слуг" так? Кто лучше прыгает, тому и комитет покруче? Поживем – увидим.

Отметим, что это же не первая несуразность в "трускавецкой школе". Так, на днях "слуг народа" попросили найти оленя. Больше об этом читайте здесь.

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