Слуги народа "отжали у людей поезд" в Трусковце. "Зеленые" дали ответ – ФОТО

Слуги народа "отжали" у людей поезд из Трусковца. "Зеленые" дали ответ – ФОТО

Намедни в сети прошел слух о том, что пассажиров поезда "Киев-Трускавец" сняли с рейса. И все ради "слуг народа", которые возвращались в столицу. "Зеленые" поспешили дать ответ.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на пресс-службу "СН".

По данным источника, избранным нардепам предоставили прицепные вагоны. Следовательно, никто никого с поезда не снимал.

Отьезд "слуг народа" из Трусковца

Позже эту информацию подтвердил и глава организации VoxCheck Максим Скубенко.

"Не успел вернуться в Киев, а уже нужно бороться с фейками. В фейсбуке распространяется информация, что с поезда "Кобзарь" (Трускавец-Киев) сняли людей с билетами, чтобы посадить будущих депутатов из Слуги народа", - заявил глава ГО, сославшись на этот пост.

И тут же опроверг все слухи.

"На самом деле, что в Трускавец, что в Киев никого снять не могли. Для этой поездки использовали прицепные вагоны с местами по спискам. Билеты на них не продавались. Сзади, например, прицепили четыре вагона - №15, №16, №17, №18.