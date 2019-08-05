Слуги народа "отжали у людей поезд" в Трусковце. "Зеленые" дали ответ – ФОТО
Намедни в сети прошел слух о том, что пассажиров поезда "Киев-Трускавец" сняли с рейса. И все ради "слуг народа", которые возвращались в столицу. "Зеленые" поспешили дать ответ.
Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на пресс-службу "СН".
По данным источника, избранным нардепам предоставили прицепные вагоны. Следовательно, никто никого с поезда не снимал.
Отьезд "слуг народа" из Трусковца
Позже эту информацию подтвердил и глава организации VoxCheck Максим Скубенко.
"Не успел вернуться в Киев, а уже нужно бороться с фейками. В фейсбуке распространяется информация, что с поезда "Кобзарь" (Трускавец-Киев) сняли людей с билетами, чтобы посадить будущих депутатов из Слуги народа", - заявил глава ГО, сославшись на этот пост.
Отметим, что фейком остались недовольны многие пользователи сети. Так, политик Евгений Магда возмутился сложившейся ситуацией.
"После подобных фокусов в цивилизованных странах руководитель соответствующего ведомства уходит в отставку быстро аж бегом. Но это в цивилизованных ...Впрочем, в любом вопросе описанная ситуация – это совок в эталонном проявлении", - написал эксперт.