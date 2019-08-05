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Слуги народа "отжали у людей поезд" в Трусковце. "Зеленые" дали ответ – ФОТО

10:44
Слуги народа "отжали" у людей поезд из Трусковца. "Зеленые" дали ответ – ФОТО - фото 1
Слуги народа "отжали" у людей поезд из Трусковца. "Зеленые" дали ответ – ФОТО

Намедни в сети прошел слух о том, что пассажиров поезда "Киев-Трускавец" сняли с рейса. И все ради "слуг народа", которые возвращались в столицу. "Зеленые" поспешили дать ответ.

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Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на пресс-службу "СН".

По данным источника, избранным нардепам предоставили прицепные вагоны. Следовательно, никто никого с поезда не снимал.

Отьезд "слуг народа" из Трусковца

Позже эту информацию подтвердил и глава организации VoxCheck Максим Скубенко.

"Не успел вернуться в Киев, а уже нужно бороться с фейками. В фейсбуке распространяется информация, что с поезда "Кобзарь" (Трускавец-Киев) сняли людей с билетами, чтобы посадить будущих депутатов из Слуги народа", - заявил глава ГО, сославшись на этот пост.

Слуги народа 'отжали у людей поезд' в Трусковце. 'Зеленые' дали ответ – ФОТО - фото 185410
И тут же опроверг все слухи.
"На самом деле, что в Трускавец, что в Киев никого снять не могли. Для этой поездки использовали прицепные вагоны с местами по спискам. Билеты на них не продавались. Сзади, например, прицепили четыре вагона - №15, №16, №17, №18.
Слуги народа 'отжали у людей поезд' в Трусковце. 'Зеленые' дали ответ – ФОТО - фото 185409

Отметим, что фейком остались недовольны многие пользователи сети. Так, политик Евгений Магда возмутился сложившейся ситуацией.

"После подобных фокусов в цивилизованных странах руководитель соответствующего ведомства уходит в отставку быстро аж бегом. Но это в цивилизованных ...Впрочем, в любом вопросе описанная ситуация – это совок в эталонном проявлении", - написал эксперт.

Слуги народа 'отжали у людей поезд' в Трусковце. 'Зеленые' дали ответ – ФОТО - фото 185412
Напомним, Зеленский стоит дороже Порошенко.

 

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