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"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО

12:00
"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО - фото 1
"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО

В субботу, 3 августа, президент Владимир Зеленский посетит легендарную школу для новоизбранных "слуг народа". В преддверии визита, охрана принялась ретиво проверять всех и вся. Подозрения не избежали и будущие нардепы.

Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

Так, перед входом в помещение зеленых "школьников" заставили разуться.

Не избежали проверок и уличные обьекты, вроде лайтбоксов и канализационных люков (!).

'Слуг народа' разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО - фото 185351

Отметим, что сам Трускавец уже давно стал притчей во языцех. Что ни день, в СМИ попадает информация о всевозможных курьезах. То учеников просят найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно сложить легенду.

Напомним, Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе".

Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Зеленский Партия Слуга народа школа Новости Украина
Украинская правда
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