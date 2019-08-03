"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО

"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО

В субботу, 3 августа, президент Владимир Зеленский посетит легендарную школу для новоизбранных "слуг народа". В преддверии визита, охрана принялась ретиво проверять всех и вся. Подозрения не избежали и будущие нардепы.

Так, перед входом в помещение зеленых "школьников" заставили разуться.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Не избежали проверок и уличные обьекты, вроде лайтбоксов и канализационных люков (!).

Отметим, что сам Трускавец уже давно стал притчей во языцех. Что ни день, в СМИ попадает информация о всевозможных курьезах. То учеников просят найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно сложить легенду.

Напомним, Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе".

Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

https://beztabu.net/novosti_t4952