"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО
"Слуг народа" разули перед визитом Зеленского – ВИДЕО
В субботу, 3 августа, президент Владимир Зеленский посетит легендарную школу для новоизбранных "слуг народа". В преддверии визита, охрана принялась ретиво проверять всех и вся. Подозрения не избежали и будущие нардепы.
Так, перед входом в помещение зеленых "школьников" заставили разуться.
Не избежали проверок и уличные обьекты, вроде лайтбоксов и канализационных люков (!).
Отметим, что сам Трускавец уже давно стал притчей во языцех. Что ни день, в СМИ попадает информация о всевозможных курьезах. То учеников просят найти оленя, а то и поскакать на одной ноге. А о полезности тамошних советов и вовсе можно сложить легенду.
Напомним, Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе".
Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
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