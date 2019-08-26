"Только Мальдивы": у Зеленского заступились за Богдана
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель поддержала главу ОП Андрея Богдана в споре о Сен-Тропе.
Как мы писали ранее, глава ОП очень едко ответил на критику своего досуга во Франции.
"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал политик в Facebook и поделился публикацией, датированной 2015 г.
Юлия Мендель поспешила прикрыть главу ОП следующими словами:
"Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы".
Намек, думаем, понятен. Отдых Петра Порошенко на Мальдивах в свое время был сильно раскритикован общественностью. А после победы Владимира Зеленского на выборах, ГБР и вовсе поспешило открыть производство по этому делу. Больше читайте здесь.
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