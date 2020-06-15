Союз "Меча и орала": Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала кандидатуру экс-нардепа Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата по 208 округу в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко", - заявила политик и аргументировала свое решение.

"Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208 округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - добавила Юлия Тимошенко.

Вскоре глава "Радикальной партии" поблагодарил лидера "Батькивщины" за поддержку, кратко сказав "спасибо".

Что было ранее?

Длительное время Олег Ляшко являлся верным соратником Юлии Тимошенко, однако вскоре он дистанцировался от Леди Ю и создал собственную партию. Во время второго Майдана радикал смог завоевать немалый кредит доверия среди украинцев, что вылилось в третье место на президентских выборах 2014 г. и прохождение в ВРУ во время парламентской гонки.

Следующие пять лет Олег Ляшко неоднократно критиковал как режим Петра Порошенко, так и свою экс-протеже Юлию Тимошенко. В 2019 г. ситуация кардинально изменилась: главный "радикал" страны не смог попасть в парламент.

В июне 2020 г. Олега Ляшко заметили в кафе в компании Юлии Тимошенко. В сети быстро поползли слухи о возобновлении сотрудничества ветеранов украинской политики. Надо полагать, небезосновательно.