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Союз "Меча и орала": Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

14:30
Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду - фото 1
Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала кандидатуру экс-нардепа Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду Украины.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата по 208 округу в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко", - заявила политик и аргументировала свое решение.

"Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208 округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - добавила Юлия Тимошенко.

Вскоре глава "Радикальной партии" поблагодарил лидера "Батькивщины" за поддержку, кратко сказав "спасибо".

Союз 'Меча и орала': Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду - фото 201443

Что было ранее?

Длительное время Олег Ляшко являлся верным соратником Юлии Тимошенко, однако вскоре он дистанцировался от Леди Ю и создал собственную партию. Во время второго Майдана радикал смог завоевать немалый кредит доверия среди украинцев, что вылилось в третье место на президентских выборах 2014 г. и прохождение в ВРУ во время парламентской гонки.

Следующие пять лет Олег Ляшко неоднократно критиковал как режим Петра Порошенко, так и свою экс-протеже Юлию Тимошенко. В 2019 г. ситуация кардинально изменилась: главный "радикал" страны не смог попасть в парламент.

В июне 2020 г. Олега Ляшко заметили в кафе в компании Юлии Тимошенко. В сети быстро поползли слухи о возобновлении сотрудничества ветеранов украинской политики. Надо полагать, небезосновательно.

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Олег Ляшко Юлия Тимошенко Верховна Рада выборы Новости Политика
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