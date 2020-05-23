Смерть Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии

Гибель Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии

Нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал, как скорее-всего погиб его коллега Валерий Давиденко.

Об этом сообщает "Громадське".

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - рассказал политик.

Что было ранее?

Вечером 23 мая 2020 г. в центре Киева погиб нардеп от группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Первыми о трагедии сообщили депутат Илья Кива и журналист Сергей Лещенко. Идет ли речь о суициде или убийстве – источники пока не сообщают. На месте ЧП продолжают работать правоохранители.