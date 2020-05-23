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Смерть Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии

22:33
Гибель Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии - фото 1
Гибель Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии

Нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал, как скорее-всего погиб его коллега Валерий Давиденко.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - рассказал политик.

Смерть Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии - фото 200452

Что было ранее?

Вечером 23 мая 2020 г. в центре Киева погиб нардеп от группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Смерть Давиденко: Коллега нардепа рассказал свою версию трагедии - фото 200453

Первыми о трагедии сообщили депутат Илья Кива и журналист Сергей Лещенко. Идет ли речь о суициде или убийстве – источники пока не сообщают. На месте ЧП продолжают работать правоохранители.

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Валерий Давиденко Сергей Шахов Верховна Рада Новости Украина
Громадське
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