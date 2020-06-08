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Охранник Олега Ляшко угрожал мужчине оружием – ФОТО, ВИДЕО

16:25
Охранник Олега Ляшко угрожал мужчине оружием – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Охранник Олега Ляшко угрожал мужчине оружием – ФОТО, ВИДЕО

Телохранитель Олега Ляшко угрожал оружием водителю, отказавшегося пропустить его машину.

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Об этом написала Alise Cool в Facebook.

Охранник Олега Ляшко угрожал мужчине оружием – ФОТО, ВИДЕО - фото 201151

"Мы с моим мужем двигались на авто по ул. Заболотного, на отрезке парк Феофания - Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто. Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано. Жаль, на видео не видно номера авто, т. к. как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ", - рассказала девушка.

Позже интернет пользователи установили личность смутьяна. Им оказался телохранитель Олега Ляшко Евгений Степанюк. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в частности, бодигард радикала подозревается в избиении Андрея Геруса.

Охранник Олега Ляшко угрожал мужчине оружием – ФОТО, ВИДЕО - фото 201153

Сам же Олег Ляшко на произошедшее пока никак не отреагировал.

Напомним, что …

Не так давно лидер Радикальной партии анонсировал свое участие на довыборах в Раду по округу нардепа Валерия Давиденко, ранее погибшего от огнестрельного ранения.

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