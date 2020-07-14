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Тимошенко наслаждалась музыкой в Раде:, проигнорировав закон о пьяном вождении – ВИДЕО

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Тимошенко наслаждалась музыкой в Раде:, проигнорировав закон о пьяном вождении – ВИДЕО - фото 1
Тимошенко наслаждалась музыкой в Раде:, проигнорировав закон о пьяном вождении – ВИДЕО

Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко cлушала музыку во время заседания Верховной Рады Украины, пока ее коллеги рассматривали законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом состоянии.

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Об этом сообщают "Буквы".

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля. В то время, как замглавы МВД Антон Геращенко призывал поддержать необходимый законопроект, Юлия Тимошенко отвлеклась на видео в телефоне.

Также в этот же день журналисты засняли сцену объятий главы "Батькивщины" с пророссийским олигархом Вадимом Новинским.

Тимошенко наслаждалась музыкой в Раде:, проигнорировав закон о пьяном вождении – ВИДЕО - фото 202683

 

Напомним, что…

2 июля глава государства Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.

После поднявшегося резонанса, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

13 июля соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в первом чтении 282 народными депутатами.

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Новости Украина Юлия Тимошенко Батьківщина Вадим Новинский
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