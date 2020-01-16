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Кива наслаждался голыми женщинами в Раде – ВИДЕО

12:39
Кива наслаждался голыми женщинами в Раде – ВИДЕО - фото 1
Кива наслаждался голыми женщинами в Раде – ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива просматривал фото голых женщин во время работы в Раде.

Голым задом по лицу: Кива наслаждался странным видео в Раде

Об этом сообщает ТК-медиа.

На опубликованном в сети видео видно, как депутат в приложении WhatsApp рассматривает снимки обнаженной женщины. Рядом с нардепом в это время сидела коллега Наталья Королевская, а Дмитрий Разумков ставил на голосование очередной законопроект.

Но о законах ли в это время думал политик - неизвестно.

Отметим, что это далеко не первый курьез "ОПЗЖшника". 2 октября нардепа заловили в Раде за актом мастурбации. Подергивая содержимое штанов, Кива о чем-то сосредоточенно беседовал по телефону с девушкой "Юля Конкурс Красоты Одесса".

Однако позже этот случай не помешал Илье Киве вспомнить о высокой морали и написать заявление в полицию из-за недостойного поведения "слуги народа" Богдана Яременко.

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Илья Кива Верховна Рада Новости Украина
ТК медиа
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