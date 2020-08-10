"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО

"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО

"Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой пост политика в Facebook.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!", - заявил Евгений Шевченко.

Многие пользователи сети не сдержали эмоций и дали краткую характеристику его поздравлениям.

Как на события в Беларуси отреагировало руководство Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от поздравлений белорусского коллеги и призвал стороны конфликта воздержаться от насилия ради мира.