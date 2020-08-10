"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО
"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО
"Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой пост политика в Facebook.
"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!", - заявил Евгений Шевченко.
Многие пользователи сети не сдержали эмоций и дали краткую характеристику его поздравлениям.
Как на события в Беларуси отреагировало руководство Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от поздравлений белорусского коллеги и призвал стороны конфликта воздержаться от насилия ради мира.
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