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"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО

11:30
"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО - фото 1
"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО

"Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой пост политика в Facebook.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!", - заявил Евгений Шевченко.

'Слуга народа' поздравил Лукашенко с победой – ФОТО - фото 203795

Многие пользователи сети не сдержали эмоций и дали краткую характеристику его поздравлениям.

'Слуга народа' поздравил Лукашенко с победой – ФОТО - фото 203796
Как на события в Беларуси отреагировало руководство Украины?

 

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от поздравлений белорусского коллеги и призвал стороны конфликта воздержаться от насилия ради мира.

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