Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси

Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты, охватившие Беларусь после выборов президента страны.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к наростающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - заявил Владимир Зеленский, призвав стороны конфликта к миру.

"Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", - подчеркнул глава государства.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Антиправительственные протесты охватили множество городов страны: Минск, Брест, Барановичи, Бобруйск и др. В ответ власти стянули дополнительные силы и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие.

В результате столкновений пострадали сотни человек, по крайней мере один из протестующих погиб.