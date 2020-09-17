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Сын Шуфрича снова попал в ДТП

12:40
Сын Шуфрича опять попал в ДТП - фото 1
Сын Шуфрича опять попал в ДТП

В четверг, 17 сентября, Нестор Шуфрич-младший в очередной раз стал участником дорожно-транспортного происшествия. Правда, на сей раз, судя по всему, виновником аварии был не он.

Сын одиозного нардепа-сепара в конце декабря 2017-го был признан виновным в совершении ДТП с пострадавшими и получил год условно с запретом управлять автомобилем на три года.

Шуфрича-младшего приговорили к трем годам тюрьмы

При этом сегодня же, когда срок наказания еще не истек, Нестор Шуфрич снова оказался за рулем. Как долго отпрыск регионала водит машину с действующим запретом, неизвестно. Впрочем, вполне может быть, что коллаборант порешал для своего сынишки какую-то досрочную отмену приговора.

Сын Шуфрича снова попал в ДТП - фото 205527

Так или иначе, сегодня на перекрестке Липской и Институской в "Мерседес" Нестора Шуфрича-младшего влетел внедорожник Sang Yong. Как написали активисты на странице dtp.kiev.ua в Facebook, водитель "китайца" не пропустил ехавшего по главной сына нардепа.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают патрульные.

Напомним, "Бентли", за рулем которого был сын народного депутата Нестора Шуфрича, наехал на мужчину на пешеходном переходе в Печерском районе Киева вечером 26 августа 2018-го. При этом ватоголовый пособник оккупантов не стал отмазывать сына и пытаться замять дело. Шуфрич-старший выплатил пострадавшему компенсацию, а его отпрыск получил судимость.

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Авария сына Шуфрича Нестор Шуфрич ДТП полиция Новости Украина
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