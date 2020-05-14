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Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности

18:45
Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности - фото 1
Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности

Экс-замглаве СНБО Олегу Гладковскому изменили текст подозрения.

"Это первая победа": Олег Свинарчук обыг

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Экс-первому секретарю СНБО увеличили сумму инкриминируемых убытков с 10, 62 млн грн до более 17,44 млн грн в рамках расследования злоупотреблений с оборонным заказом в 2017 году. Речь идет о закупке грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, прямо или косвенно принадлежащая чиновнику СНБО и его близким лицам", - говорится в сообщении.

14 мая Олегу Гладковскому вручили новое подозрение с обновленной суммой убытков. Правовая квалификация осталась та же - ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 УК Украины.

Напомним, имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

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Новости Украина НАБУ Олег Гладковский Укроборонпром СНБО
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