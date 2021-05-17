Суддя Чаус знайшовся і хоче до України

Суддя Чаус вийшов на зв'язок

Колишній український суддя Микола Чаус, якого вважають викраденим, записав відеозвернення, в якому заявив, що перебуває в безпеці і почувається добре.

Звернення судді Чауса оприлюдене через телеграм-канал "Вертикаль".

Чаус не уточнив своє місцезнаходження, однак заявив, що незабаром "з'явиться в Україні".

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі запитання, зокрема на ті, які так дуже цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав він.

З приводу свого нібито викрадення екссуддя заявив, що його "дійсно викрадали, але не зараз, а в 2016 році", і відтоді "залякували розправою, тим самим змушуючи його перебувати в Молдові".

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

3 березня колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

Туди його силою вивезли українські спецслужби після того як Чауса викрили на корупції та триманнї 150 тисяч доларів у скляних банках на городі. Вважається, що суддя був бізнес-партнером консільєрі Порошенка - нардепа Грановського та "вирішував" з ним "питання". Через це скандальний втікач є надзвичайно важливим і цінним кадром, оскільки може розповісти чимало про корупційні схеми оточення колишнього президента.