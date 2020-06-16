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Суд пересмотрит вердикт Стерненко – заявление

08:40
Суд пересмотрит вердикт Стерненко – заявление - фото 1
Суд пересмотрит вердикт Стерненко – заявление

Шевченковский районный суд г. Киева пересмотрит вердикт экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Об этом блогер заявил во время акций протеста под домом Владимир Зеленского.

По словам Стерненко, ночью председатель суда связался со стороной защитой и пообещал пересмотреть вердикт.

"Вернулся и дал слово под видеокамеры, завтра утром (16 июня — прим. ред.) Будет авто распределение (дел — прим. ред.). По, во-первых, пересмотр судебного решения, во-вторых, разъяснению судебного решения", — завил блогер.

Очередное заседание по делу состоится 16 июня.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

12 июня состоялась первое заседание по делу, однако завершилось оно безрезультатно.

15 июня суд собрался снова. У здания Фемиды активисты, поддерживающие Сергея Стерненко, вступили в конфликт с работниками телеканала "Zik" и полицией. В результате столкновений несколько протестующих были избиты правоохранителями и задержаны. Позже недобросовестные сотрудники НПУ были отстранены от работы.

Вечером того же дня Шевченковский районный суд постановил отправить Сергея Стерненко под домашний арест в воинскую часть в Одесской области (куда блогер уже попасть не может, т.к. не является военнослужащим – прим. ред.).

Возмутившись решением суда, сторонники блогера провели акции протеста у домов главы ОГУ Ирины Венедиктовой и президента Украины Владимира Зеленского.

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