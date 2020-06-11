Дело Стерненко: менты обустроили блокпосты на подъезде к зданию СБУ в Киеве (ВИДЕО)

Менты бесчинствуют в центре Киева

В четверг, 11 июня, мусора решили перекрыть дороги возле здания Службы безопасности Украины, куда сегодня вызвали для вручения подозрения активиста Сергея Стерненко. Адекватно пояснить необходимость обустройства мини-блокпостов для отсеивания активистов невозможно.

С юридической точки зрения препятствование ментов проезду к месту, где может проходить акция протеста, вполне может считаться нарушением Конституции.

Судя по всему, СБУшники и прокурорские просто испугались возможных последствий своих действий, но отказаться от идеи вручать подозрение невиновному, руководствуясь политическим заказом, не решились.

Теперь менты проверяют все машины, которые едут в сторону главка СБУ, интересуются целью поездок и пропиской автовладельцев и так далее.

В то же время, как утверждают журналисты проекта "Слідство.інфо", прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию Ирины Венедиктовой подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену. Судя по всему, новый подчиненный Венедиктовой не испытывал мук совести и подмахнул текст подозрения заведомо невиновному человеку. Поскольку факт нападения группы лиц автоматически избавляет человека от последствий за принятые в ходе самообороны меры.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.