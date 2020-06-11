Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Дело Стерненко: менты обустроили блокпосты на подъезде к зданию СБУ в Киеве (ВИДЕО)

15:00
Менты бесчинствуют в центре Киева - фото 1
Менты бесчинствуют в центре Киева

В четверг, 11 июня, мусора решили перекрыть дороги возле здания Службы безопасности Украины, куда сегодня вызвали для вручения подозрения активиста Сергея Стерненко. Адекватно пояснить необходимость обустройства мини-блокпостов для отсеивания активистов невозможно.

С юридической точки зрения препятствование ментов проезду к месту, где может проходить акция протеста, вполне может считаться нарушением Конституции.

Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Судя по всему, СБУшники и прокурорские просто испугались возможных последствий своих действий, но отказаться от идеи вручать подозрение невиновному, руководствуясь политическим заказом, не решились.

Теперь менты проверяют все машины, которые едут в сторону главка СБУ, интересуются целью поездок и пропиской автовладельцев и так далее.

В то же время, как утверждают журналисты проекта "Слідство.інфо", прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию Ирины Венедиктовой подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену. Судя по всему, новый подчиненный Венедиктовой не испытывал мук совести и подмахнул текст подозрения заведомо невиновному человеку. Поскольку факт нападения группы лиц автоматически избавляет человека от последствий за принятые в ходе самообороны меры.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Стерненко Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Новости
Без Табу
Другое на тему
В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие - фото 1
В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие
15:40
Вакарчук всё - фото 1
Вакарчук снова сложил депутатский мандат
13:30
Распространение коронавируса никак не могут контролировать - фото 1
В Киеве постоянно фиксируют рост самых опасных для общества заражений коронавирусом
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00