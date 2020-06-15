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Под судом над Стерненко избили нардепа: Раскрыты детали

16:30
Под судом над Стерненко избили нардепа: Раскрыты детали - фото 1

В понедельник, 15 июня, под зданием Шевченковского районного суда г. Киева избили народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского.

Стерненко попытаются отправить под домашний арест - заявление

Об этом сообщает "Громадське".

По словам народного избранника, он подвергся нападению со стороны сотрудников полиции. В качестве доказательства он продемонстрировал свою разорванную футболку.

"Сейчас наша задача - найти людей, которых безосновательно забрали, таща лицом по асфальту", - заявил Роман Лозинский.

Как уточняет СМИ, под зданием суда задержали нескольких человек. Одним из них является организатор акции в поддержку Стерненко Николай Выговский. Представители полиции попытались оправдать свои действия, заявив, что имело место нападение на журналиста. В свою очередь митингующие скандировали "Отпустите!".

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

В 2020 г. после увольнения Руслана Рябошапки новое руководство ОГУ принялось за пересмотр дела Стерненко. 11 июня блогер явился на допрос в СБУ и получил подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 ("Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку") и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

12 июня состоялась первое заседание по делу, однако завершилось оно безрезультатно.

15 июня суд собрался снова. У здания Фемиды активисты, поддерживающие Сергея Стерненко, вступили в конфликт с работниками телеканала "Zik" и полицией.

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