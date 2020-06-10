Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Прокуратура закрила уголовное дело в отношении одного из подозреваемых, замешанных в нападении на блогера Сергея Стерненко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Станислава Свириденко.

По словам юриста, 10 июня прокуратура закрыла дело в отношении Ивана Кузнецова, погибшего при попытке напасть на Сергея Стерненко. Как уточнил адвокат, защита Кузнецова будет оспаривать постановление о закрытии дела из-за формулировки "в связи со смертью".

Для прояснения ситуации, журналисты "УП" обратились за комментарием к СБУ, ОГУ и адвокату Стерненко. Правоохранительные органы отказались предоставлять какую-либо информацию, а защитник блогера заявил, что не видел постановления о прекращении производства.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

15 мая 2020 г. правоохранители вручили подозрения лицам, напавшим на блогера.