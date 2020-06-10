Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Вчера, 22:58
Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников - фото 1
Нападение на Стерненко: ОГУ закрыл дело против одного из преступников

Прокуратура закрила уголовное дело в отношении одного из подозреваемых, замешанных в нападении на блогера Сергея Стерненко.

Венедиктова встречалась с вдовой напавшего на Стерненко киллера

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Станислава Свириденко.

По словам юриста, 10 июня прокуратура закрыла дело в отношении Ивана Кузнецова, погибшего при попытке напасть на Сергея Стерненко. Как уточнил адвокат, защита Кузнецова будет оспаривать постановление о закрытии дела из-за формулировки "в связи со смертью".

Для прояснения ситуации, журналисты "УП" обратились за комментарием к СБУ, ОГУ и адвокату Стерненко. Правоохранительные органы отказались предоставлять какую-либо информацию, а защитник блогера заявил, что не видел постановления о прекращении производства.

Что было ранее?

25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

15 мая 2020 г. правоохранители вручили подозрения лицам, напавшим на блогера.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Сергей Стерненко Офис генерального прокурора суд События
Украинская правда
Другое на тему
Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля - фото 1
Видел стрельбу из "Бука": В суде по MH17 зачитали показания важного свидетеля
Вчера, 20:45
Медведчук приобрел часть активов 1+1: Что известно? - фото 1
Медведчук приобрел часть активов "1+1": Что известно?
Вчера, 19:55
"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали - фото 1
"Danone" отказалась от рекламы с Пореченковым: Раскрыты детали
Вчера, 17:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00