Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости

Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости

В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил боевика "ДНР" Владимира Цемаха, замешанного в гибели MH17. На решение Фемиды сеть отреагировала традиционно – негодованием. Собрали для вас самые яркие комментарии.

Анатолий Гриценко потребовал объяснений от президента.

Журналист Алексей Минаков написал, что таким образом власть дала понять, что "жизни украинцев важнее наказания". Но этим пользуется Путин.

Главред "Лига.нет" Петр Шухлинов полагает, что таким образом Украина стала "соучастником" в преступлении.