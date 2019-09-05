Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости
В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил боевика "ДНР" Владимира Цемаха, замешанного в гибели MH17. На решение Фемиды сеть отреагировала традиционно – негодованием. Собрали для вас самые яркие комментарии.
Анатолий Гриценко потребовал объяснений от президента.
Журналист Алексей Минаков написал, что таким образом власть дала понять, что "жизни украинцев важнее наказания". Но этим пользуется Путин.
Главред "Лига.нет" Петр Шухлинов полагает, что таким образом Украина стала "соучастником" в преступлении.
Схожую позицию занял и волонтер Мирослав Гай.
Экс-соратник Порошенко Юрий Бирюков традиционно во всем винит "зебилов".
Журналист Виталий Портников назвал освобождение Цемаха подарком Путину.
А блогер Антон Ходза как всегда ярко пошутил.
И немного зло.
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