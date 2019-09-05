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Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости

13:15
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 1
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости

В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил боевика "ДНР" Владимира Цемаха, замешанного в гибели MH17. На решение Фемиды сеть отреагировала традиционно – негодованием.  Собрали для вас самые яркие комментарии.

Украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО

Анатолий Гриценко потребовал объяснений от президента.

Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187176
Журналист Алексей Минаков написал, что таким образом власть дала понять, что "жизни украинцев важнее наказания". Но этим пользуется Путин.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187181
Главред "Лига.нет" Петр Шухлинов полагает, что таким образом Украина стала "соучастником" в преступлении.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187177
Схожую позицию занял и волонтер Мирослав Гай.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187180
Экс-соратник Порошенко Юрий Бирюков традиционно во всем винит "зебилов".
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187179
Журналист Виталий Портников назвал освобождение Цемаха подарком Путину.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187182
А блогер Антон Ходза как всегда ярко пошутил.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187183
И немного зло.
Суд отпустил Цемаха: Сеть взорвалась от ярости - фото 187186
Напомним, Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО.
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Новости Украина Владимир Цемах Расследование MH17 Обмен
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