Суд отпустил Андрея Садового. Но есть условие

Садовому назначили 50 миллионов залога

В среду, 27 ноября, служители Фемиды ВАСУ рассмотрели ходатайство САП по избранию меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового, обвиняемого в "злоупотреблении властью при продаже земли иностранной компании СТР".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

После длительного заседания, судьи постановили избрать для Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 500 грн. (обвинение требовало 50 млн. грн - прим. ред.). Необходимая сумма должна быть внесена в течении следующих пяти дней.

Кроме того Фемида обязала политика являться на вызов следователей или судей по "первому зову", сообщать о смене места работы/проживания и воздержаться от общения с другими "фигурантами" дела.

Отметим, что вынося крайне спорное решение, судьи не обратили внимания на то, что заявления прокуроров о принадлежности проданной земли селу Рясне-Русское не соответствует действительности, о чем гласит решение Апелляционного админсуда, принятое 27 апреля 2019-го.

Не отреагировали судьи и на аргументы защиты, которые правоохранителями разбиты не были.

Напомним, по данным следствия, компания СТР, которая купила землю для строительства индустриального парка, вложила за территорию почти в три раза меньшую сумму, чем ее реальная стоимость.

Как известно, 21 ноября прокуроры САП объявили Садовому о подозрении в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое уже несколько лет планирует начать иностранная компания СТР. Фактически у Назара Холодницкого (главы САП - прим. ред.) подняли старое уголовное дело, инициированное ГПУ еще во времена Юрия Луценко. Из-за этого производства в горсовете Львова несколько раз проводили обыски.

Напомним, Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

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