Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Украинский олигарх и кум Путина Виктор Медведчук подал заявление в суд на мэра Львова Андрея Садового. Из-за поддержки пленных украинских моряков.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"21 ноября Печерский районный суд. Киева, рассмотрев заявление народного депутата Украины (Виктора Медведчука - прим. ред.) относительно бездеятельности должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по поводу невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, принял решение обязать ГПУ начать расследование уголовного преступления", - заявили регионалы.

Отметим, что поводом для заявления Медведчука стало видеообращение Андрея Садового с предложением обменять олигарха на украинских пленных моряков.

Интересно, что кум Путина неоднократно летал в Москву и встречался с первыми лицами России. Формально – для освобождения наших пленных и переговоров по поставкам газа, по факту – для увеличения собственного рейтинга среди жителей Юго-Востока Украины и поддержки Кремля. Так что упомянутое предложение Андрея Садового вовсе не было ни преступным, ни безосновательным.

Более того, предложение политика все еще остается в силе, о чем он сам не преминул написать.

"Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Садового по иску Медведчука". Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - многие наши заложники остаются в российских тюрьмах", - заявил Садовый в Facebook.

Напомним, САП вручила подозрение Садовому. В чем его обвиняют?