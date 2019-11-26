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Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

16:12
Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков - фото 1
Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Украинский олигарх и кум Путина Виктор Медведчук подал заявление в суд на мэра Львова Андрея Садового. Из-за поддержки пленных украинских моряков.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"21 ноября Печерский районный суд. Киева, рассмотрев заявление народного депутата Украины (Виктора Медведчука - прим. ред.) относительно бездеятельности должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по поводу невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, принял решение обязать ГПУ начать расследование уголовного преступления", - заявили регионалы.

Отметим, что поводом для заявления Медведчука стало видеообращение Андрея Садового с предложением обменять олигарха на украинских пленных моряков.

Интересно, что кум Путина неоднократно летал в Москву и встречался с первыми лицами России. Формально – для освобождения наших пленных и переговоров по поставкам газа, по факту – для увеличения собственного рейтинга среди жителей Юго-Востока Украины и поддержки Кремля. Так что упомянутое предложение Андрея Садового вовсе не было ни преступным, ни безосновательным.

Более того, предложение политика все еще остается в силе, о чем он сам не преминул написать.

Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков - фото 191872

"Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Садового по иску Медведчука". Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - многие наши заложники остаются в российских тюрьмах", - заявил Садовый в Facebook.

Напомним, САП вручила подозрение Садовому. В чем его обвиняют?

 

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