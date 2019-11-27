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К суду, где выбирают меру пресечения Садовому, свезли титушек в военной форме (ВИДЕО)

12:46
Андрею Садовому избирают меру пресечения под крики титушек - фото 1
Андрею Садовому избирают меру пресечения под крики титушек

Днем в среду, 27 ноября, служители Фемиды из Высшего Антикоррупционного суда Украины приступили к рассмотрению требований прокуратуры по избранию меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового. Начало заседания не обошлось без скандала.

Сам обвиняемый в злоупотреблении властью прибыл в здание Антикоррупционного суда вместе с супругой, а также заявил журналистам, что уверен в своей правоте и невиновности.

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Примерно через пару минут после начала заседания во двор ведомства зашли не менее сотни молодых людей титушечной наружности. Не способные ответить на вопросы, для чего они сюда пришли, наемные протестующие в гражданской и военной формах, держат в руках плакаты с призывами посадить городского голову Львова за решетку.

​Смотрите стрим с места событий онлайн:

В самом же суде прокуроры будут пытаться добиться для Садового избрания меры пресечения в виде 50 миллионов гривен. По данным следствия, компания СТР, которая купила землю для строительства индустриального парка, вложила за территорию почти в три раза меньшую сумму, чем ее реальная стоимость. Кроме того, антикоррупционные прокуроры настаивают на том, что земля не принадлежит общине Львова, хотя в решении Апелляционного админсуда еще 27 марта этого года было указано, что это не так.

 

Напомним, 21 ноября прокуроры САП объявили Садовому о подозрении в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое уже несколько лет планирует начать иностранная компания СТР. Фактчиески у Холодницкого расчехлили старое уголовное дело, инициированное Генпрокуратурой еще во времена Юрия Луценко. Из-за этого производства в горсовете Львова несколько раз проводили обыски.

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Андрей Садовый Львов Новости антикоррупционный суд Киев титушки
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