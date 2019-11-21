Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

САП вручила подозрение Садовому. В чем его обвиняют? – ВИДЕО

13:10
САП вручила подозрение Садовому. В чем его обвиняют? – ВИДЕО - фото 1
САП вручила подозрение Садовому. В чем его обвиняют? – ВИДЕО

Мэру Львова Андрею Садовому вручили подозрение. Политика необоснованно обвиняют в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка во львовском районе Рясное.

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Об этом политик сообщил в Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого (главы САП – прим. ред.) вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк", - заявил градоначальник и разъяснил суть проблемы.

"Начиная с 2015-2016 годов и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать", - добавил Садовый.

Как сообщают некоторые СМИ, дело против политика будет рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде. О дате предстоящего заседания пока ничего неизвестно.

Напомним, Садовый ушел из "Самопомочи". Названа причина.

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Андрей Садовый САП Львов Новости Украина
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