Суд оставил Пашинского под арестом

Пашинский из-под стражи не вышел

Днём в пятницу, 18 октября, Киевский апелляционный суд наконец завершил рассмотрение прошение адвокатов стрелка-Пашинского отпустить уважаемого бизнес-партнера Петра Порошенко на свободу.

Заседание длилось без малого два дня, поскольку вчера служители Фемиды принять решение по поводу необходимости содержания обвиняемого под стражей принять так и не смогли.

В итоге лавирование служителей Фемиды между законом и пожеланиями властей сажать всех подозреваемых оппонентов привело к оставлению Пашинского под стражей.

Представляющие интересы экс-нардепа юристы просили отменить решение Печерского суда Киева, который отправил Пашинского в СИЗО до 4 декабря без права внесения залога.

На помощь своему коллеге пришли бывший спикер Рады Андрей Парубий, депутат Николай Княжицкий, депутаты восьмого созыва Татьяна Чорновил, Андрей Тетерук и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Всего 14 действующих и бывших чиновников были готовы взять Пашинского на поруки.

Тем не менее, стрелявшего в обычного гражданина Вячеслава Химикуса не отпустили.

Напомним, что 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу.