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Пашинского арестовали: Турчинов почему-то возмущен

22:20
Будет сидеть (с) - фото 1
Будет сидеть (с)

В понедельник, 7 октября, бывший нардеп Сергей Пашинский ощутил всю суровость украинской фемиды.

Скандальный экс-нардеп был арестован на два месяца без права внесения залога и пробудет в тюрьме минимум до 4 декабря 2019.

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Поводом для посадки стала "бытовуха под елочку", когда 31 декабря 2016 Пашинский из наградного Глока подстрелил жители Киевской области Вячеслава Химикуса, с которым поспорил относительно правил дорожного движения.

При старой власти дело быстро слили, более того - выставили виновным самого Химикуса. Однако стрелочка повернулась в обратную сторону в 2019 году - сначала Пашинский со скандалом проиграл выборы, не избрался и утратил депутатскую неприкосновенность, а осенью - и свободу.

Пашинского арестовали: Турчинов почему-то возмущен - фото 189194

Турчинов пришел поддержать Пашинского / Александр Барабошко via Facebook

Отметим, что Пашинский не скрывался от правосудия и сам прибыл в зал суда (что неплохо), более того, на суде у него была внушительная группа поддержки во главе с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым, который решил не бросать бывшего однопартийца и активно за него "впрягался", а также не забыл назвать все политическим судилищем и сведением счетов.

При этом, в одном Турчинову не откажешь - он справедливо отметил, что фемида пошла по пути наименьшего сопротивления и вместо того, чтобы доказать реальные коррупционные злодеяния Пашинского, решила "повесить" на того бытовуху. Впрочем, и за такое деяние, если будет доказана вина Пашинского, он рискует получить от 5 до 8 лет колонии.

Пашинского арестовали: Турчинов почему-то возмущен - фото 189198

Также важно отметить, что арест Пашинского как личную заслугу приписал себе одиозный экс-сотрудник Януковича Андрей Портнов. У себя в телеграме "законник" намекнул, обращаясь к Порошенко, что "посадка" Пашинского - его рук дело, а следующим будет непосредственно пятый президент. Насколько слова Портнова соотносятся с реальностью - неизвестно. Не исключено, что он просто решил примазаться к хайпу. Прояснить ситуацию могли бы представители власти, однако они решили не комментировать вернувшегося в Украину после долгих метаний человека.

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Сергей Пашинский Александр Турчинов Народный фронт Новости Украина Андрей Портнов
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