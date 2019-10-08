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"Нет доказательств": в деле Пашинского возникли "проблемы"

Вчера, 21:40
"Нет доказательств": в деле Пашинского возникли проблемы - фото 1
"Нет доказательств": в деле Пашинского возникли проблемы

Адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского Андрей Федур заявил о том, что прокуратура так и не предоставила новые доказательства в деле Химикуса.

Адвокат абсурдно заявил о возможной гибели Пашинского в СИЗО

Об этом сообщило "Громадське".

"С момента закрытия дела в 2017 году за отсутствием состава преступления к возобновлению производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не возымели", - заявил юрист и уточнил, что новые обстоятельства в деле всплывут лишь 9 октября.

"Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованной подозрение, почему признал наличие каких-то рисков. При том, что прокурор никаких доказательств не подавал. Тогда мы будем видеть, что есть в решении суда", - отметил адвокат.

Напомним, что 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу.

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Сергей Пашинский суд прокуратура Новости Украина
Громадське
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