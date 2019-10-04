Возмездие замедленного действия: Пашинскому вручили подозрение

Когда был депутатом, а потом что-то принулыл

Бывший нардеп Сергей Пашинский совершенно правильно всеми силами пытался прорваться в Раду 9 созыва, пытаясь повлиять на выборы спецназом и вертолетами.

Летом 2019 Сергей Пашинский лишился депутатской неприкосновенности, проиграв выборы на прикормленном округе, а уже осенью на него завели уголовное дело по статье "Нанесение тяжких телесных" с санкцией до 8 лет.

4 октября 2019 Пашинскому было объявлено подозрение в совершении преступления. В вину скандальному политику вменяется уже ставший легендарным эпизод, имевший место 31 декабря 2016, когда Пашинский на трассе расстрелял из наградного Glock человека из-за возникшего на дороге конфликта.

Человек с редкой фамилией Химикус в новогодный вечер якобы остановил свое авто на обочине трассы и стоял с выключенными фарами. Пашинский не смог стерпеть и остановился отчитать мучжину. Тот за словом в карман не полез и обматерил депутата и его жену - конфликт перешел в жаркую фазу и зафершился выстрелами - Пашинский ранил Химикуса в ногу.

Химикус и Пашинский запомнят навсегда Новый год 2017:

Инцидент стал достоянием прессы, однако дело было слито - Пашинского судить не стали, а дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Далее Химикус подал в ЕСПЧ и на время о нем забыли (пока не открыли в 2018 уже дело по хулиганству уже против него), а за Пашинским закрепилось необидное прозвище "Стрелок".

ГБР проснулось:

Все изменилось с уходом Пашинского и его покровителей из власти. Дело о стрельбе по Новый год возобновили - теперь уже его расследует ГБР. Следователи вручили "Стрелку" подозение и будут настаивать на аресте.

Отметим, что случай с Химикусом - лишь эпизод в карьере Пашинского .На этом персонаже реально негде пробы ставить, однако доказать коррупцию, рейдерские захваты и прочие преступления, в которых бывший нардеп время от времени обвинялся, будет гораздо зложнее, а потому в ГБР решили пойти по пути наименьшего сопротивления и открыть слитое ранее дело. Будем надеяться, что в ГБР также обратят внимание и на тех следователей, у которых не нашлось вопросов к народному депутату в 2017 году.

Также стоит отметить, что лавры инициатора дела примерил на себя одиозный экс-подручный Януковича, а ныне старающийся выслужиться перед новой властью Андрей Портнов.