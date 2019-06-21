Столбняк пришел в Украину: инкубационный период, симптомы, лечение

Столбняк в Украине: симптомы, лечение, инкубационный период

Столбняк снова появился в Украине - врачи фиксируют новые случаи заболевания этой болезнью. Что это за болезнь, как она передается, лечится, и как определить симптомы столбняка - читайте на Без Табу.

В 2018 в Украине были зафиксировали новые случаи заболевания столбняком, хотя считалось, что эта болезнь давно в прошлом. К счастью, в 2019 обошлось - случаи заболевания этой опасной болезнью не были зафиксированы. Врачи учли ошибки прошлого, а родители стали охотнее вакцинировать своих чад, ведь вакцинация - весьма эффективная защита от столбняка.

Если же ребенок не привит - риски заболеть столбняком существенно возрастают. Так, в марте 2019 в США непривитому ребенку диагностировали опасную болезнь - СТОЛБНЯК - впервые за 30 лет. Его родители, отказавшиеся от прививок, фактически обрекли 6-летнего мальчика на страдания. 6-лeтний мaльчик игpaл нa фepмe в Opeгoнe, упaл и пopeзaл лoб. Из-зa нeбoльшoй цapaпины oн пpoвeл в бoльницe oкoлo 8 нeдeль — в ocнoвнoм в тeмнoй кoмнaтe. A eгo poдитeли дoлжны зaплaтить пoчти $1 млн зa мeдицинcкoe oбcлуживaниe. Этого бы всего не случилось, если бы мальчуган был привит.

Исходя из этого Верховный суд Украины постановил, что вакцинация должна быть обяательной для всех - без нее ребенка не возьмут в детский сад.

Откуда берется и как развивается столбняк

Что такое столбняк

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека и может привести к очень тяжелым последствиям. К тому же, столбняк – это заболевание с очень высокой вероятностью летального исхода. Причиной столбняка является бактериальная анаэробная клетка, которая образует сильнодействующий экзотоксин, который поражает нервную систему человека.

Источник инфекции - травоядные животные, грызуны, птицы и человек, в кишечнике которых обитает возбудитель; последний выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Столбнячная палочка также широко распространена в почве и других объектах внешней среды, где она может размножаться и долго сохраняться.

Симптомы столбняка

Распознают несколько видов столбняка

травматический столбняк;

cтолбняк, развившийся в результате воспалительных и деструктивных процессов;

криптогенный столбняк (с невыясненными входными воротами).

Инкубационный период варьирует от нескольких дней до 1 мес, в среднем, не превышая 1-2 нед. Но симптомы проявляются быстро и болезнь проходит довольно тяжело.

Столбняк: что нужно знать о симптомах

Симптомы при столбняке следующие:

Тупые тянущие боли, подергивания и напряжение в области травматизации;

Головная боль, раздражительность, потливость, озноб, зевота, бессонница;

Напряжение и судорожные подергивания жевательных мышц (тризм);

Судорожные сокращения мимических мышц, из-за чего у человека появляется сардоническая улыбка (брови подняты, губы застывают в улыбке, но уголки рта опущены вниз);

Опистотонус (спазмирование мышц спины и конечностей);

Вследствие спазма мышц глотки нарушается глотание;

Болезненная ригидность затылочных мышц;

Ригидность постепенно опускается вниз вплоть до нижних конечностей, болезненные судороги возникают даже при незначительном раздражении.

Все вышеперечисленное может приводить к нарушению функции глотания, дыхания, мочеиспускания и дефекации, нарушению сердечной деятельности, что нередко является причиной летального исхода.

Диагностика столбняка

Диагноз столбняка ставят на основании клинических данных. Специфические симптомы столбняка, возникающие уже в начальный его период - тупые тянущие боли в области раны (даже уже зажившей), тризм, "сардоническая улыбка", дисфагия и ригидность затылочных мышц проявляются визуально у пациентов. Сочетание этих симптомов характерно только для столбняка.

В период разгара заболевания присоединяются болезненные тонические судороги мышц туловища и конечностей (не захватывающие кисти и стопы), а на их фоне - периодические, внезапно возникающие судороги тонического характера, частота и продолжительность которых во многом определяет тяжесть заболевания.

Осложнения от столбняка могут быть различными: бронхит, пневмония, сепсис, инфаркт миокарда, разрывы мышц и сухожилий, вывихи и спонтанные переломы, тромбозы и эмболии, отёк лёгких, временный паралич черепно-мозговых нервов, контрактуры мышц, компрессионная деформация позвоночника (сохраняется в отдельных случаях до 2х лет) и т.п.

Лечение столбняка

Для нейтрализации токсина в крови внутримышечно вводится противостолбнячная сыворотка или специфический иммуноглобулин. Дозировка определяется инфекционистом в индивидуальном порядке. Входные ворота инфекции обкалывают противостолбнячной сывороткой, вскрывают и проводят хирургическую обработку раны. Далее терапия симптоматическая. Иногда необходима госпитализация.

Эффективный способ упреждения столбняка - вакцинация

Профилактика столбняка

Для профилактики столбняка используют метод вакцинации. Экстренную профилактику от столбняка, осуществляют согласно протоколу, в случае любых травм и ран, при повреждении целостности кожи и слизистых оболочек. Также применяют метод пассивной и пассивно-активной профилактики и экстренной ревакцинации. Экстренная иммунопрофилактика, выполняется ранее вакцинированным лицам, при возможном заражении столбняком, сроком до 20 дней от момента заражения. Неспецифическая профилактика направленна на предупреждение травмирования в быту и производстве.