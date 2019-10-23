Дифтерия в Украине: симптомы и лечение у детей и взрослых

Дифтерия в Украине 2018: симптомы и лечение у детей и взрослых

Новые случаи заболевания дифтерией фиксируются в Украине. После эпидемии кори, Украине угрожает новая болезнь - дифтерия. Известный врач прогнозирует большую вероятность ее появления. Что известно о дифтерии - читайте на Без Табу

После вспышки опасного заболевания в Ужгороде тысячи родителей решили все же обезопасить своих чад от заражения. Из-за наплыва посетителей прививочные кабинеты государственных больниц работали без выходных начиная с января. Но кроме кори в Украине боятся эпидемии дифтерии.

В Украине уже зафиксировали новое заболевание дифтерией. Первый случай произошел в Рубежном Луганской области.

Минздрав забил тревогу и призывает всех вакцинироваться от дифтерии, чтобы избежать эпидемии. Кстати, до этого случай дифтерии в Украине был зафиксирован также в Луганской области у 31-летнего мужчины.

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии. Причина – низкий охват вакцинации.

"При дифтерии без сыворотки умирает 50%. С сывороткой, в лучших клиниках мира смертность составляет 10-15%. То есть каждый десятый заболевший умирает", - говорит он.

Напомним, что в сентябре 2017 года 4-летний мальчик в Киеве заболел дифтерией после многих лет отсутствия болезни в стране. Из-за того, что в стране не было сыворотки (государство не закупало ее), случай едва не стал летальным.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание. Протекает в форме острого воспаления верхних дыхательных путей, преимущественно глотки (примерно 90% случаев), носа, кожи в местах ее повреждения, глаз или половых органов.

Основную угрозу представляет отравление токсином, который вырабатывает бактерия – возбудитель заболевания, при этом преимущественно поражаются сердечно-сосудистая и нервная системы.

Способы заражения дифтерией

Заболевание передается воздушно-капельным путем от больных дифтерией или от здоровых носителей инфекции, значительно реже – через предметы обихода. Наиболее заразны страдающие дифтерией зева, носа и гортани, так как они активно выделяют возбудителей заболевания с выдыхаемым воздухом.

Больные дифтерией глаз, кожи могут распространять инфекцию контактным путем (руки, предметы быта).

Инкубационный период (время от момента заражения до появления первых признаков заболевания) составляет 2–10 дней.

Что такое дифтерия?

Симптомы и течение

Инкубационный период дифтерии длится от 2 до 10 дней. Дифтерия ротоглотки составляет 90-95% всех случаев заболевания у детей и взрослых; у 70-75% пациентов она протекает в локализованной форме. Заболевание начинается остро, среди симптомов: повышенная температура тела от субфебрильной до высокой сохраняется 2-3 дня. Интоксикация умеренная: головная боль, недомогание, снижение аппетита, бледность кожи, тахикардия.

Токсическая форма дифтерии всегда протекает очень тяжело с очень высокой температурой тела (39,5-41,0°С), сильными головными болями, сонливостью, апатией. Кожа становится бледной, во рту отмечается сухость, у детей возможна многократная рвота и боль в животе. Отек миндалин становится резко выраженным, может приводить к полному закрытию входа в глотку, распространяется на мягкое и твердое небо, на носоглотку, дыхание затрудняется.

Из-за тяжелого протекания болезни при дифтерии необходима срочная госпитализация

Дифтерия носа протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры тела, интоксикация отсутствует. Из носовых ходов видно серозно-гнойное или кровянисто-гнойное отделяемое. На крыльях носа, щеках, лбу и подбородке появляются участки мокнутия, а затем сухие корочки.

Дифтерия глаза протекает как конъюнктивит и характеризуется умеренной гиперемией и отеком конъюнктивы века, небольшим количеством серозно-гнойного отделяемого из конъюнктивального мешка (катаральная форма).

Дифтерия кожи приводит к длительному не заживлению любых повреждений кожи, гиперемии, на коже присутствует грязно-серый налет, отмечается плотная инфильтрация окружающей кожи.

Лечение кожи

Всех заболевших дифтерией, вне зависимости от тяжести состояния, необходимо госпитализировать в инфекционную больницу.

Сроки пребывания больных в стационаре и длительность постельного режима зависят от формы и тяжести заболевания. Основным в лечении дифтерии считают введение антитоксической противодифтерийной сыворотки.

В случае осложненного варианта дифтерии сыворотка вводится незамедлительно, и проводится интерсивное лечение.

Осложнения

Среди наиболее серьезных осложнений дифтерии на сердечно-сосудистую систему можно выделить миокардиты, нарушения сердечного ритма.

Неврологические осложнения дифтерии обусловлены поражением различных черепных и периферических нервов и проявляются параличом аккомодации, косоглазием, парезами конечностей, а в более тяжелых случаях параличом дыхательных мышц и мышц диафрагмы.

Вакцинация - единственное на данный момент эффективное средство от дифтерии

Вторичными осложнениями дифтерии являются такие тяжелые патологические состояния как острые нарушения мозгового кровообращения (тромбозы, эмболия), метаболическая энцефалопатия, отек головного мозга, токсические поражения почек, дифтерийный гепатит, а также инфекционно-токсический шок и ДВС-синдром (синдром дессиминированного внутрисосудистого свертывания – тяжелое нарушение системы свертывания крови). Токсическая форма дифтерии может приводить к острой почечной, сердечно-сосудистой, дыхательной или полиорганнной недостаточности.

Вакцинация

Основное, чтонужно знать о дифтерии в Украине

Вакцинация от дифтерии проводится анатоксином, то есть инактивированным токсином. В ответ на его введение в организме образуются антитела не к Corynebacterium diphteriae, а к дифтерийному токсину. Вакцинация детей в возрасте до года проводится в 3, 4–5 и 6 месяцев.

Ревакцинацию проводят через 9-12 мес после законченной вакцинации. Для ревакцинации в 6-7, 11-12 и 16-17 лет применяют АДС-М. Для прививок взрослых применяют АДС-М в форме плановой иммунизации каждые 10 лет до 56 лет включительно. Эффективность вакцинации против дифтерии дает 95-процентный охват эффективного иммунитета.