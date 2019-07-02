Менингит в Украине: симптомы, лечение и профилактика

Менингит в Украине 2019: симптомы, пути передачи, последствия

В Украине фиксируются новые случаи заболевания менингитом. От страшной болезни не застрахованы ни дети, ни взрослые, а эффективного лечения сейчас нет. Что нужно знать о заболевании, читайте на Без Табу.

В Украине вспышка опасного инфекционного заболевания - менингита. Официальные инстанции Минздрава подтверждают опасность от болезни. Тем не менее, больные во всех областях продолжают поступать в больницы.

Вспышка опасной болези была зафиксирована зимой 2018/2019. Тогда в Ровно умерда учительница школы, а в Черкассах умер от менингита мальчик. Также летальные случае были зафиксированы в Хмельницком и Киеве.

Но, что такое менингит, и как от него обезопасить себя и своих близких?

Менингит – это воспалительный процесс в оболочках головного или спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения. Заболевание делится на гнойный и серозный менингит, а также первичный и вторичный. Болезнь очень быстро развивается в течении всего нескольких дней.

Менингит опасный как для детей, так и для взрослых

Причины менингита

Причиной начала менингита могут стать вирусы, бактерии, простейшие – амебы, грибки. В организм они попадают через воду, пищу, загрязненные предметы, при укусе зараженных насекомых или животных, воздушно-капельным путем.

Вторичный менингит может возникать в результате черепно-мозговых травм, инфекционных ЛОР-заболеваний (отит, синусит), воспаления легких, сахарного диабета, цирроза печени, хронических болезней.

Симптомы менингита

Необходимо тщательно следить за своим здоровьем и обращаться за помощью к врачам при любых перечисленных симптомах. Менингит может проявляться так:

высокая температура и озноб;

головная боль;

спутанность и потеря сознания;

сонливость;

мышечная слабость;

ригидность затылочных мышц (повышение их тонуса);

судороги;

светобоязнь, повышенная кожная чувствительность, реакция на звуки;

конъюнктивит;

потеря аппетита, тошнота, рвота;

кожная сыпь (в виде звездочек);

повышение частоты сердечных сокращений.

Очень часто предвестником заболевания становится простая ОРВИ. При подозрении на воспаление мозга человека нужно как можно быстрее госпитализировать и начать лечение, поскольку менингит может иметь очень серьезные последствия.

Группы риска заболевания менингитом

Среди взрослых в повышенной группе риска находятся мужчины возрастом от 20 до 30 лет. Распространенная причина развития в этом возрасте – недостаточно серьезное отношение к различного рода воспалительным заболеваниям и отсутствие их полноценной терапии.

Дети от рождения и до 5 лет также находятся в особой группе риска, поскольку летальный исход крайне велик: каждый 20 малыш при заболевании погибает. Для защиты от этого заболевания детей рекомендуют вакцинировать.

Осложнения после менингита

Бактериальный менингит летален примерно в 10% случаев, смертность при вирусных менингитах, если процесс не переходит в энцефалит, не превышает 1%. Самое частое и относительно безобидное последствие после менингита — астенический синдром: беспричинное недомогание, слабость, сниженное настроение. Он может продолжаться от 3 до 12 месяцев. Но, по данным американских врачей, серьезные неврологические последствия перенесенного менингита остаются почти в 30% случаев, это:

интеллектуальные нарушения; парезы, параличи; слепота; глухота (нейросенсорная тугоухость); гидроцефалия; судорожный синдром; ишемический инсульт (у взрослых составляет до 25% всех осложнений).

Предсказать заранее, насколько тяжелыми окажутся осложнения после менингита и можно ли будет их устранить, невозможно. Детский менингит может стать причиной задержки психического и физического развития, вегетативных расстройств.

Профилактика менингита

Профилактические меры при менингите могут быть специфическими (вакцинация) и неспецифическими, направленными на предупреждение возникновения факторов риска развития заболевания.

вакцинация для детей. Она действует 3-4 года;

употребление только кипяченной или бутилированной воды;

тщательная термическая обработка пищи;

отказ от купания в стоячих водоемах;

соблюдение личной гигиены;

укрепление иммунитета: прием витаминных комплексов, выполнение физических упражнение;

избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и т.д.

В детском возрасте важное значение имеют факторы, приводящие к снижению защитных функций организма ребёнка, поэтому особое внимание нужно уделять часто болеющим детям, так как на фоне частых респираторных инфекций иммунная система истощается. Таким детям следует проводить дополнительные профилактические осмотры педиатра, чтобы в случае необходимости вовремя начать требуемое лечение.

На данный момент - вакцинация против некоторых микроорганизмов-возбудителей менингита - это наиболее эффективный способ предотвратить заболевание, но он не исключает всех предосторожностей, перечисленных до этого.