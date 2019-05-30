Точка в деле: Верховный суд запретил детям антипрививочников получать образование

Суд разрешил запрещать походы в детский сад и школу детям без вакцин

Споры между антипрививочниками и здравомыслящими украинцами продолжаются. А после решения Верховного суда, которое служители Фемиды вынесли 17 апреля, бунт нежелающих защитить своих детей от болезней продолжится с новой силой. Но теперь все попытки выступающих против вакцин будут обречены на провал.

В Едином реестре судебных решений опубликовали документацию по поводу тяжбы между жительницей Славуты и чиновниками, которые запрещали ей водить в детский садик ребенка без прививок.

Как оказалось, в 2016-м году руководство дошкольного учреждения пошло женщине на уступки и приняло девочку в детский сад, поскольку в стране тогда не было вакцин от дифтерии, коклюша и столбняка. Впрочем, ребенок целый год в садик не ходил, а когда мама решила вернуть малышку, ей уже отказали. Выяснилось, что теперь невакцинированным путь к дошкольному образованию закрыт.

Вместо того, чтобы не подвергать свою дочь и других детей опасностям заболеть, женщина отправилась прямиком в суд. И даже выиграла дело в первой инстанции - Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении образования. Но чиновники не сдались и подали апелляцию. Дошло до Верховного суда, где посчитали, что право на образование неотделимо от обязанности получать прививки и гарантировать безопасность самого ребенка и окружающих.

"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - сказано в решении суда.

Обжалованию решение не подлежит, так что, хоть в Украине и не действует принцип прецедентного права, не вакцинированных детей, если у них нет соответствующих медицинских противопоказаний, в садик и школу могут не принимать на абсолютно законных основаниях. Судьи наконец-то поставили точку в длительных спорах между медиками, образованными гражданами и здравым смыслом.