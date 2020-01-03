Профилактика гриппа: Как уберечься от опасной болезни

Профилактика гриппа в Украине: как вылечить простуду

В канун нового 2020 года грипп уже успел унести жизнь украинца. Новые штаммы приводят к тяжелым последствиям, и с начала эпидемии постоянно фиксируются новые случаи. Какая профилактика гриппа, как его лечить - читайте на Без Табу.

В Украине новая вспышка гриппа. 31 декабря 2019, проболев 2 недели, от гриппа умер украинец.

Всего же с начала эпидемиологического сезона в стране были госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября 2019 против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

Как уберечься от гриппа в 2020 году, и что делать, если вы все-таки заболели - читай на Без табу.

В Украине в 2018-2019 году ожидается два штамма гриппа

Что такое грипп

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается вирусом гриппа. В обиходе гриппом часто называют любое простудное заболевание, что не является верным, потому что, кроме собственно вируса гриппа, схожие симптомы могут вызываться множеством других вирусов.

Симптомы, которые вызываются этими возбудителями, очень схожи. Поэтому вирусные заболевания дыхательной системы были объединены в группу ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекций. По этой же причине точно установить, какой именно возбудитель стал причиной конкретного случая болезни, опираясь лишь на данные осмотра больного, невозможно.

Пути передачи гриппа и простуды

Обычно называется один путь передачи ОРВИ — воздушно-капельный. Но он является не единственным. Вирусы, вызывающие ОРВИ, обладают тропностью к слизистым оболочкам дыхательных путей человека. Это означает, что прочно зафиксироваться и начать активное размножение они могут, лишь попав на слизистую носа, рта, горла, бронхов. Но для того, чтобы туда попасть, вирусам нужно пройти путь от зараженного человека к больному.

В первую очередь, вирусам нужно покинуть место предыдущего обитания. Любая инфекция устроена так, что в организме она вызывает реакции, которые способствуют ее распространению. Так, респираторные инфекции вызывают чихание, слезотечение и кашель.

Симптомы гриппа

Зачастую симптомы гриппа проявляются неожиданно. Чаще всего у больного появляется высокая температура, головная боль, ломота в теле, кашель, боль в горле, насморк, обильное потоотделение.

Однако состояние больного может становиться значительно хуже. В таком случае следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

В обязательном порядке необходимо обратиться к врачу в следующих случаях:

отсутствие улучшений на четвертый день болезни; повышенная температура тела на седьмой день болезни; кровь в откашлянной мокроте рвота ухудшение после улучшения; выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах ОРВИ; появление изолированно или в сочетании: бледности кожи, жажды, одышки, интенсивной боли, гнойных выделений; усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох приводит к приступу кашля;

при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибупрофен.

Профилактика гриппа:

В эпидемиологическом сезоне 2018-2019 жителей Украины будут атаковать сразу два штамма гриппа. Существует много способов борьбы с вирусами. Однако медики предупреждают, что многие привычные для нас меры защиты от гриппа могут элементарно не работать. Вот самые популярные, комбинирование которых должно помочь.

Самое важное правило: если заболели, то сидите дома. Стоит взять больничный и заняться лечением. Таким образом вы сможете защитить коллег от вирусной инфекции, а также быстрее вылечиться.

Избегайте близкого контакта с заболевшими людьми. Особенно это важно, если у человека насморк или сильный кашель.

Прикрывайте рот и нос салфеткой во время чихания или кашля. Таким образом вы сможете защитить окружающих от распространения болезни.

Чаще мойте руки с мылом. Если же поблизости нет воды, то используйте специальные антисептические средства.

Приучите себя к полезным привычкам: занимайтесь спортом, избегайте стрессовых ситуаций, правильно питайтесь, пейте много воды.

Рекомендуется промывать нос слабосоленым раствором. Это поможет убить вирусы еще до заражения. Также полезным будет промывание передних отделов носа мылом.

Чаще проветривайте помещение, особенно если в нем находится больной.

Полоскайте горло раствором из ромашки.

Профилактика народными средствами

Чеснок – самое известное и самое "ароматное" средство профилактики гриппа и ОРВИ. Фитонциды, содержащиеся в чесноке, уничтожают респираторные вирусы. К сожалению, "аромат" чеснока способен отпугнуть не только вирусы, но и людей, которые находятся рядом. Поэтому, чеснок можно без ограничений применять, в основном, дома.

Народная медицина наделяет противовирусными эффектами лук, мед и пряности. Действие лука во многом схоже с эффектом чеснока, то есть защита обеспечивается противовирусным действием фитонцидов. Мед и пряности улучшают кровообращение в носу и ротоглотке, повышая местную тканевую самозащиту.

Здоровое питание и образ жизни - важный фундамент для профилактики гриппа

Профилактика гриппа у детей

Лучшая профилактика гриппа у детей – отказ от посещения людных мест в период эпидемии (ее пик обычно приходится на январь-февраль). Как мы говорили выше, вирус гриппа весьма активен и передается воздушно-капельным путем.

Обязательно следите за здоровым образом жизни ребенка и здоровым полным питанием - молочные, овощи, фрукты, мясо, рыба - самое то, что вам понадобится. Очень важно - высыпаться, комплекс этих простых мер подкрепляет иммунитет, который не позволяет малышу заболеть.

Необходимо поддерживать элементарную чистоту в доме и тщательно мыть руки.

Для лечения гриппа у детей сейчас существуют детские препараты

Как лечить грипп:

Если худшее все же случилось, и заболели гриппом, вот несколько советов по лечению, которые потом обязательно должен одобрить лечащий врач - ведь самолечение может только ухудшить ситуацию.

Обильное питьё любого вида — не менее 2 литров в сутки, исключая сопутствующие заболевания, когда это противопоказано. Орошение носа раствором поваренной соли или морской воды — согласно инструкции к соответствующему препарату. Увлажнение воздуха — увлажнителями, влажной уборкой, мокрым полотенцем на батарее. Для снижения температуры (у детей старше 2 лет и взрослых >38,5°С, у детей до 2 лет >38,0°С — парацетамол или ибупрофен. Для восстановления носового дыхания — местные противоотёчные препараты в виде спрея или капель. Для устранения сухого кашля препараты, порекомендованные врачом местного применения

Не забудьте обязательно обратится к врачу в случае заболевания гриппом или ОРВИ

Важное исследование лечения гриппа

В ходе исследования психологических и поведенческих аспектов вакцинации против гриппа ученые отметили любопытную закономерность: хорошее настроение в первый день заболевания может значительно повысить эффективность защитных механизмов организма в борьбе с заболеванием.

В ходе исследований вакцин против вируса гриппа ученые из Университета Ноттингема выявили прямую зависимость между настроением в первый день вакцинации и количеством антител к вирусу гриппа в крови через четыре недели и 16 недель.

Ученые отметили, что хорошее настроение в день вакцинации способствует повышению иммунитета и, как следствие, большей эффективности противовирусного препарата.

По данным исследователей, изменчивость уровней антител при обычном и приподнятом настроении может достигать разницы примерно в 15%.