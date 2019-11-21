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Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали

13:49
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали - фото 1
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук готов вернуть государству деньги за компенсации в связи с проживанием в квартире тещи.

"Нищий" и бездомный нардеп Стефанчук купил стройматериалов на миллион

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он все делал законно. Там личная история. Но он написал заявление спикеру Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера", - заявил нардеп и заступился за коллегу.

Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали - фото 191633

Давид Арахамия

"Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали бы. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", - сказал Арахамия.

Напомним, слугу народа Руслана Стефанчука уличили в получении от государства компенсаций за оплату жилья.

По закону, нардеп имеет на это право, поскольку официально в Киеве у него жилья нет. Он зарегистрирован в Хмельницком, где у политика есть квартира в 93,4 квадратных метра. В столице Стефанчук арендует жилье у своей тещи Татьяны Ситарук, которая является владелицей квартиры в Киеве площадью 101,8 кв.м 2012 года.

 

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Партия Слуга народа Давид Арахамия Руслан Стефанчук Новости Украина
Украинская правда
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