Успешный "слуга народа" получил компенсацию за то, что живет у тещи

Мамкин арендатор / Руслан Стефанчук via Facebook

Вице-спикер Верховной Рады и один из лидеров партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук оказался жадным до государственных денег. Хотя они ему и не было положены, если по совести.

Вице-спикер Руслан Стефанчук получил от государства денежную компенсацию за оплату жилья. Речь идет о сумме около 20 000 гривен в месяц. За год это 240 тысяч, за пять (весь срок депутатский полномочий) - более 1 миллиона гривен.

По закону, нардеп имеет на это право, поскольку официально в Киеве у него жилья нет. Он зарегистрирован в Хмельницком, где у политика есть квартира в 93,4 квадратных метра. В столице Стефанчук арендует жилье...

У своей тещи - Татьяны Ситарук. То есть, по факту - это махинация.

Татьяна Ситарук является владелицей квартиры в Киеве площадью 101,8 кв.м 2012 года.

Получается, речь идет о "типа, аренде".

В комментарии "Чесно" Стефанчук уворачиваться не стал, подтвердив, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством"...

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены - Марины Стефанчук, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

Сам народный депутат свой жлобство после выхода расследования никак не комментировал. Однако все понятно и без него.

Отметим, что "типа, арендовать" - это любимая фишка представителей прошлой власти. Например, у тещи жил премьер-министр Гройсман, а генеральный прокурор Юрий Луценко "подживал" в имении у тестя. Также на тещу переводил стрелки секретарь СНБО - Александр Турчинов. За смешные деньги арендует элитный особняк под Киевом Олег Ляшко. Также в приймах проживает Юлия Тимошенко.

Команда президента Зеленского пришла к власти как раз на волне недовольства зажравшимися чиновниками, однако повторяет один-в-один их неблаговидные поступки.

Что касается Стефанчука, то он вполне мог бы отказаться от "халявных" денег (на самом деле - это наши с вами деньги, собранные в виде налогов) - в месяц он официально получает более 50 тысяч гривен, однако народный депутат решил ничем не отличаться от "папередників".