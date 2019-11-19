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"Нищий" и бездомный нардеп Стефанчук купил стройматериалов на миллион

Вчера, 23:00
Стефанчук решил построить себе дом - фото 1
Стефанчук решил построить себе дом

Представитель "Слуги народа", которого недавно раскритиковали за получение компенсации от государства за аренду жилья у собственной тещи, внес изменения в свою электронную декларацию. Теперь, судя по всему, адепт команды Зеленского, собрался строить дом.

Вице-спикер Верховной Рады указал в своем отчете о доходах изменений на 1 миллион 186 тысяч гривен.

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Именно эту сумму он внес в документацию на сайт НАПК в понедельник, 18 ноября в графе покупок.

Столь немалые вложения понадобились Стефанчуку для покупки двух комплектов стройматериалов, предназначенных для возведения каркаса жилого дома из СИП-панелей. Называемые в народе "сэндвичами", материалы позволяют быстро строить теплые домишки, так что нардеп решил строить себе хоромы. Ведь купил столько, чтобы на теремок не размениваться.

Примечательно, что в основной декларации за прошлый год народный депутат указывал купленный три года назад земельный участок под Киевом в селе Белогородка. Там ему принадлежит территория в без малого тысячу квадратных метров.

Напомним, сейчас Стефанчук проживает у тещи, но не бесплатно. Нардеп не забывает получать за это от государства 20 тысяч гривен в месяц. Если ситуация не изменится, исключительно обитание вице-спикера в Раде на один срок его полномочий обойдется бюджету в миллион.

Отметим, что "типа, арендовать" - это любимая фишка представителей прошлой власти. Например, у тещи жил премьер-министр Гройсман, а генеральный прокурор Юрий Луценко "подживал" в имении у тестя. Также на тещу переводил стрелки секретарь СНБО - Александр Турчинов. За смешные деньги арендует элитный особняк под Киевом Олег Ляшко. Также в приймах проживает Юлия Тимошенко.

Команда президента Зеленского пришла к власти как раз на волне недовольства зажравшимися чиновниками, однако повторяет один-в-один их неблаговидные поступки.

Что касается Стефанчука, то он вполне мог бы отказаться от "халявных" денег (на самом деле - это наши с вами деньги, собранные в виде налогов) - в месяц он официально получает более 50 тысяч гривен зарплаты, однако народный депутат решил ничем не отличаться от "папередників".

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