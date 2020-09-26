Стандарты сломались: Редакторы Би-би-си "признали" русскую оккупацию Крыма

Би-би-си разочаровала украинцев

Ведущее мировое новостное издание Би-би-си, позиционирующее себя как светоч и непререкаемый авторитет в журналистике, периодически жестоко шкварится, наступая на одни и те же грабли. В этот раз поводом упрекнуть журналистов и редакторов в профессионализме стали события в Украине.

Вечером в пятницу, 25 сентября, Би-би-си опубликовали информацию об авиакатастрофе под Чугуевом, в ходе которой погибли 25 человек, но допустили грубую ошибку.

Редакторы решили проиллюстрировать новость картой, однако взяли не общедоступные карты Украины, а почему-то решили использовать российские карты, на которых украинские территории изображены как часть России.

Скриншоты не горят

Речь идет о захваченном в 2014 русскими полуострове Крым. На карте Би-би-си он отмечен как часть России.

Довольные собой редактора авторитетного издания выставили новость и продублировали ее в соцсетях. Там на вопиющий демарш обратили внимание пользователи и жестко раскритиковали Би-би-си.

Лишь по утру, проспавшись, редакторы осознали, что натворили и заменили скандальную фотографию.

Также отметим, что в именование украинской столицы редакторы допустили ошибку - написали Kiev вместо Kyiv.

Официального извинения от имени издания не было - на сайте и в соцсетях просто "поправили". И все.

Отметим, что подобные ошибки очень часты для международных влиятельных изданий - их напыщенные редакторы и журналисты не утруждают себя фактчекингом и “лепят” откровенную дичь. Однако таким образом они не только показывают свою недалекость, но и легитимизируют в публичном дискурсе всех этих “повстанцев”, гражданскую войну” и других эпигонов “русского мира”.