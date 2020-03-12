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США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности

10:00
США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности - фото 1
США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности

В пятницу, 13 марта, Соединенные Штаты Америки закроют авиасообщение со всеми европейскими странами, кроме Великобритании.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", - сказал глава государства.

США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности - фото 197113

Кроме того Дональд Трамп не исключает введения транспортных ограничений с Китаем и Южной Кореей.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.

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США Эпидемия коронавируса Дональд Трамп Новости Мир
Громадське
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