США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности

США закроют авиасообщение с Европой: Все подробности

В пятницу, 13 марта, Соединенные Штаты Америки закроют авиасообщение со всеми европейскими странами, кроме Великобритании.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", - сказал глава государства.

Кроме того Дональд Трамп не исключает введения транспортных ограничений с Китаем и Южной Кореей.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.

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