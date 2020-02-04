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США примут новые санкции против Северного потока-2: Названо условие

04 февраля, 21:40
США примут новые санкции против Северного потока-2: Названо условие - фото 1
США примут новые санкции против Северного потока-2: Названо условие

США могут принять новый пакет санкций в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода Северный поток -2.

Северный поток "спасут": Россия нашла решение

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на "Handelsblatt".

"Если Россия попытается достроить трубопровод в Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон", - заявили источники СМИ в дипломатических кругах США.

Как уточняет немецкое издание, новый пакет санкций затронет не только строителей газопровода Северный поток – 2, но и его инвесторов.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. Через месяц новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%

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Северный поток Россия США Санкции Новости Мир
Громадське
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