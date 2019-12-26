Северный поток "спасут": Россия нашла решение

Северный поток "спасут": РФ нашла строительное судно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нашла необходимое судно для завершения прокладки газопровода "Северный поток -2".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

По данным источников, президент РФ на закрытой встрече с российскими бизнесменами заверил последних, что у РФ "есть трубоукладчик" и строительные работы будут завершены за несколько месяцев. О каком именно судне идет речь - Путин не уточнил.

Напомним, что ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Алексей Рахманов заявил о том, что у России нет необходимых судов для завершения "Северного потока". По его словам, для строительства нужных кораблей России понадобится лет 6.

Отметим, что отсутствие кораблей это далеко не единственная проблема "Северного потока- 2". Ранее Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%