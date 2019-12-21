"Северный поток-2" перестали строить. Из-за санкций

"Северный поток-2" больше не строят. Санкции сработали

В ЕС приостановили строительство газопровода "Северный поток-2" из-за американских санкций.

Об этом сообщила пресс-служба швейцарской строительной компании Allseas.

"В ожидании вступления в силу закона о национальном оборонном бюджете США на 2020 год, компания Allseas приостановила свою деятельность по строительству "Северного потока-2". Allseas будет действовать в соответствии с нормами законодательства США и ожидает указания, которые содержат необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения соответствующего органа США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещала провести новые переговоры с американцами.