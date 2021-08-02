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Співробітник УДО побив танцора Наді Дорофеєвої біля гей-клубу - він у комі ВІДЕО

15:58
Київ вечірній - фото 1
Київ вечірній / Скриншот

Чинного працівника Управління державної охорони Євгена Беспалого, який напав на учасника шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, затримали та повідомили йому про підозру.

1 серпня Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із гей-клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Наразі Беспалого затримали.

28-річного працівника УДО Євгена Беспалого підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, тож проти нього відкрили справу за ч. 1 ст. 121 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідчі встановили, що 1 серпня близько 7:40 вечора біля гей-клубу "Ліфт" на вулиці Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, під час якого затриманий наніс потерпілому сильний удар по голові.

Допоміг їм в цьому запис з камер спостереження.

Як видно з запису, 22-річний Євген Гончаренко з двома приятелями (хлопцем і дівчиною) вийшли з клубу LIFT, а в цей час вулицею йшов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком.

Безпалий врізався в товариша танцюриста, а потім відштовхнув і самого Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і дістала телефон, почала знімати. Безпалий повернувся, маючи намір вибити мобільний із її рук. У цей момент танцюрист спробував запобігти цьому і отримав сильний удар у голову.

Після цього нападник зник з місця вчинення злочину. Потерпілого госпіталізували з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Водночас слідчі Територіального управління ДБР Києва уже повідомили чоловікові про підозру.

Наразі в межах досудового розслідування допитують свідків та збирають відеозаписи.

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ЛГБТ Надя Дорофеева Новини Украина
Бабель
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