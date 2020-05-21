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СOVID-19 "отвоевывает" позиции в Украине, зараженных все больше

10:15
СOVID-19 "отвоевывает" позиции в Украине, зараженных все больше - фото 1
СOVID-19 "отвоевывает" позиции в Украине, зараженных все больше / УНИАН

В четверг, 21 мая, отечественный Минздрав обновил данные по заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", - говорится в сообщении.

СOVID-19 'отвоевывает' позиции в Украине, зараженных все больше - фото 200318

Отметим, что в Украине суточное количество новых зараженных СOVID-19 увеличивается уже третий день подряд. Несмотря на столь неутешительные данные, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

СOVID-19 'отвоевывает' позиции в Украине, зараженных все больше - фото 200316

Также в ближайшее время планируется восстановить авиасообщение с соседними странами.

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Без табу
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