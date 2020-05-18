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Придумывали фейки о COVID-19: СБУ выявила сотни провокаторов

17:30
Придумывали фейки о COVID-19: СБУ выявила сотни провокаторов - фото 1
Придумывали фейки о COVID-19: СБУ выявила сотни провокаторов

За время карантина Служба безопасности Украины задержала около 370 интернет-агитаторов, распространяющих недостоверную информацию о коронавирусе. Семнадцать из них действовали по заданию РФ.

Медведчук распространяет фейки о коронавирусе - Госдеп США

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На данный момент Служба безопасности открыла уголовные производства по 17 агитаторам, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Интернет-тролли "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Остальными 353 агитаторамизаймется Нацполиция Украины; 145 из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка (ст. 173-1 КУоАП).

Напомним, Зеленский решил судьбу "Вконтакте" в Украине: Что изменится?

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Новости Украина
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