Придумывали фейки о COVID-19: СБУ выявила сотни провокаторов

Придумывали фейки о COVID-19: СБУ выявила сотни провокаторов

За время карантина Служба безопасности Украины задержала около 370 интернет-агитаторов, распространяющих недостоверную информацию о коронавирусе. Семнадцать из них действовали по заданию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На данный момент Служба безопасности открыла уголовные производства по 17 агитаторам, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Интернет-тролли "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Остальными 353 агитаторамизаймется Нацполиция Украины; 145 из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка (ст. 173-1 КУоАП).

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